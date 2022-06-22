«Спартак» выступил с заявлением по матчу за Суперкубок с «Зенитом» «Спартак» не будет бойкотировать матч за Суперкубок с «Зенитом»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

«Спартак» сделал заявление по поводу участия в матче за Суперкубок России с «Зенитом». В московском клубе подчеркнули, что решили отказаться от бойкота и начали подготовку к поединку, который должен пройти 9 июля, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте команды.

Красно-белые заявили, что «пошли по пути спорта, несмотря на решение, которое противоречит принципам честной борьбы и взаимного уважения». Они также отметили, что бойкот встречи нанес бы удар по российскому футболу.

После выхода из отпуска свое слово сказали и футболисты: как спортсмены и профессионалы они, разумеется, готовы биться за трофей в любых условиях, — говорится в заявлении.

В начале июня «Спартак» написал письмо в РФС и РПЛ. Красно-белые хотели провести встречу на нейтральном стадионе или в «Лужниках», пригласить на нее иностранных судей и перенести на неделю вперед. В итоге бюро исполкома РФС приняло решение провести матч в Санкт-Петербурге. После этого красно-белые намекнули на бойкот матча.