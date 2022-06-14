«Спартак» выступил с заявлением по Квинси Промесу «Спартак» объявил, что Промес вернет себе 10-й игровой номер

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Квинси Промес

ФК «Спартак» выступил с заявлением по поводу Квинси Промеса. В следующем сезоне футболист красно-белых снова будет выступать под 10-м игровым номером. Именно об этом «важном заявлении» шла речь в недавнем анонсе «Спартака».

Квинси Промес. Снова наш № 10, — сообщила пресс-служба «Спартака».

Ранее под 10-м номером выступал Зелимхан Бакаев, который покинул клуб после финала Кубка России.

Предполагалось, что заявление будет посвящено вопросу участия «Спартака» в Суперкубке России. В начале июня красно-белые написали письмо в РФС и РПЛ. Команда хотела провести встречу на нейтральном стадионе или в «Лужниках», пригласить на нее иностранных судей и перенести на неделю вперед. В итоге бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло решение провести матч в Санкт-Петербурге.

Ранее Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о проведении матча. Она предложила заранее отдать Суперкубок «Зениту».