«Спартак» всех Абаскаль: красно-белые лишились очередного тренера На место Паоло Ваноли пришёл очень молодой испанец, он — 11-й тренер москвичей за 13 лет

Фото: Marc Schumacher/Zuma\TASS

Гильермо Абаскаль

Новый сезон — новый тренер: это правило соблюдается в самой популярной российской команде почти неизменно. И сейчас, не успели красно-белые отметить первую за 19 лет победу в Кубке России, как команду покинул тот, кто эту победу принёс — итальянец Паоло Ваноли. Его время в «Спартаке» было коротким — всего полгода, но ярким. Прежде, чем знакомиться с его сменщиком — 33-летним испанцем Гильермо Абаскалем, вспомним о всех, кто был до него за последние 13 лет. Их было — целых 11 человек. В приведённой ниже инфографике мы расскажем, когда они возглавляли «Спартак», чего с ним добились, сколько зарабатывали и почему их пути с самым титулованным клубом России разошлись.

Фото: Lidia Maria Veles/NEWS.ru

Как мы видим, реального успеха добился всего один человек — это Массимо Каррера. Он принёс «Спартаку» первое с 2001 года чемпионство, а спустя месяц выиграл ещё и Суперкубок. Это было в 2017 году. Не прошло и полутора лет, как итальянца выжили из команды. Тренерская чехарда и бардак в управлении приводит к тому, что в «Спартаке» ни один тренер не может закрепиться надолго.

Появился даже такой феномен, как круговорот «Спартака» в природе: уволили тренера — фанаты рады, ведь команда не показывала результата. Назначили нового тренера, на эмоциях одержали несколько побед — фанаты счастливы. Затем эмоции кончились, начались привычные скандалы — результаты пошли вниз. Фанаты начали критиковать тренера, а затем принялись откровенно его сливать. Тренера уволили. И дальше всё по новой. Какой шанс, что именно Гильермо Абаскаль будет тем человеком, кто прервёт этот порочный круг? Наверное, небольшой. Но не узнаешь, пока не попробуешь.