«Спартак» впервые с 2014 года проиграл «Рубину» в РПЛ

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Московский «Спартак» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги на своём поле уступил казанскому «Рубину». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

«Красно-белые» остались без главного тренера Доменико Тедеско, который смотрел игру с трибун из-за дисквалификации. Зато в стартовом составе хозяев вышел вернувшийся в «Спартак» Квинси Промес, что, безусловно, вызвало дополнительный ажиотаж у болельщиков москвичей, соскучившихся по большому футболу.

Однако Промес в этом матче не смог себя проявить, как и весь «Спартак». Перед самым перерывом «красно-белые» остались в меньшинстве — за короткое время две жёлтые карточки получил Роман Зобнин. Численное преимущество «Рубин» реализовал на 53-й минуте — отличился Джордже Деспотовича после паса Хвичи Кварацхелии.

Вскоре и у гостей оказалось на игрока меньше — также за два «горчичника» раньше времени отправился в раздевалку Оливер Абильгор. После этого обе команды имели возможности изменить цифры на табло, и в какой-то момент болельщики «Спартака» взревели от восторга — после подачи с углового Александр Соболев отправил мяч в сетку. Но гол не был засчитан из-за офсайда. В итоге своего добился «Рубин» — на 89-й минуте Деспотович оформил дубль и установил окончательный счёт.

Таким образом, казанцы обыграли «Спартак» в премьер-лиге впервые с апреля 2014 года, когда «Рубин» выиграл 2:1. А в Москве команда из столицы Татарстана не побеждала и вовсе 11 лет — в последний раз это произошло в июле 2010 года, «красно-белые» тогда уступили 0:1.

«Спартак» потерпел второе поражение подряд в текущем календарном году — 20 февраля подопечные Тедеско в кубковом матче уступили «Динамо» с аналогичным счётом 0:2. А с учётом двух неудач в РПЛ перед зимней паузой, серия неудач «красно-белых» достигла уже четырёх игр.

Кроме того, «Спартак» не сумел воспользоваться осечкой ЦСКА и выйти на чистое второе место. В активе столичной команды осталось 35 баллов, она идёт на четвёртой строчке в турнирной таблице. Впереди — «Сочи», набравший 36 очков, ЦСКА с 37-ю баллами и лидирующий с 42-мя очками «Зенит». «Рубин» благодаря этому успеху набрал 31 очко и вышел на седьмое место, догнав «Локомотив».

Следующим соперником «Спартака» будет «Краснодар» — эта игра состоится в Москве 7 марта. «Рубин» на следующий день дома примет «Зенит».

Ранее NEWS.ru писал, что «Локомотив» на домашней арене обыграл ЦСКА в матче 20-го тура РПЛ. На шестой минуте с передачи Даниила Куликова забил белорусский нападающий «железнодорожников» Виталий Лисакович. Аа минуту до конца основного времени первого тайма поляк Гжегож Крыховяк установил окончательный счёт — 2:0.