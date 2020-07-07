«Спартак» в ближайшие дни объявит имя нового генерального директора

https://static.news.ru/photo/0aa24fda-c04f-11ea-9556-fa163e074e61_660.jpg Фото: Анна Нэсси/wikipedia.com

Совет директоров футбольного клуба «Спартак» поблагодарил Томаса Цорна за проделанную работу на посту генерального директора «красно-белых» и в ближашие дни объявит имя нового функционера.

В настоящее время футбольным клубом «Спартак-Москва» рассматриваются несколько кандидатов на позицию генерального директора, — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Решение о назначении будет принято в ближайшие дни.

Ранее Совет директоров отправил Томаса Цорна в отставку. Сообщалось, что владелец «Спартака» Леонид Федун рассматривал возможность изменить полномочия нынешнего генерального директора команды Цорна и перевести его на должность спортивного директора. При этом в «Спартак» придёт человек, который будет контролировать новую бизнес-модель клуба.

«Спартак» после 26 туров Российской премьер-лиги сезона-2019/20 занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Также команда дошла до полуфинала Кубка России, где сыграет с «Зенитом».

33-летний Цорн был назначен генеральным директором «Спартака» в мае 2109 года. Совет директоров клуба в апреле прошлого года удовлетворил просьбы вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора клуба Сергея Родионова об освобождении от должностей по окончании нынешнего сезона, писал NEWS.ru.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Широков прокомментировал NEWS.ru решение совета директоров команды прекратить сотрудничество с генеральным директором Цорном.