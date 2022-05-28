«Спартак» уволит главного тренера в случае поражения от «Динамо» в финале Будущее Паоло Ваноли зависит от игры с «Динамо» в финале Кубка России

Паоло Ваноли / Фото Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Главный тренер ФК «Спартак» (Москва) Паоло Ваноли и спортивный директор Лука Каттани могут покинуть клуб по окончании сезона. Их будущее зависит от результата финала Кубка России, в котором красно-белые сыграют с московским «Динамо», сообщает Metaratings.ru.

По информации портала, оба специалиста с вероятностью в 99% уйдут в случае поражения. Под руководством Ваноли «Спартак» показал худший результат с 2003 года, завершив Российскую премьер-лигу на 10-м месте.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая на стадионе «Лужники».

23 мая стало известно, что «Спартак» закрыл клуб «Спартак-2» из-за финансовых проблем.