Московский футбольный клуб «Спартак» проведёт товарищескую встречу против ташкентского «Пахтакора».
Матч состоится 22 февраля в Москве на стадионе «Открытие Арена», сообщает пресс-служба «Спартака».
Вход на игру будет свободным для владельцев сезонных абонементов.
Ранее NEWS.ru писал, что защитник Роман Шишкин может перейти в «Спартак-2». Интерес к футболисту проявляет главный тренер московской команды Роман Пилипчук. Он уже разговаривал на эту тему с Шишкиным.
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