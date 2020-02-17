https://static.news.ru/photo/33c70e94-5189-11ea-9fc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский футбольный клуб «Спартак» проведёт товарищескую встречу против ташкентского «Пахтакора».

Матч состоится 22 февраля в Москве на стадионе «Открытие Арена», сообщает пресс-служба «Спартака».

Вход на игру будет свободным для владельцев сезонных абонементов.

Ранее NEWS.ru писал, что защитник Роман Шишкин может перейти в «Спартак-2». Интерес к футболисту проявляет главный тренер московской команды Роман Пилипчук. Он уже разговаривал на эту тему с Шишкиным.