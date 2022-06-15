«Спартак» снова намекнул на бойкот Суперкубка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский «Спартак» снова намекнул на бойкот матча за Суперкубок, в котором красно-белые должны сыграть с «Зенитом». Столичный клуб в своём Telegram-канале выложил ролик, в котором миньоны голубого цвета играют в футбол без соперников.

Суперкубок России 9 июля. Узнали? Согласны? — говорится в описании к видео.

«Спартак» уже намекал на бойкот Суперкубка. 10 июня красно-белые в соцсетях опубликовали скриншот с видео под названием «Никто не приехал на Суперкубок».

В начале июня «Спартак» написал письмо в РФС и РПЛ. Красно-белые хотели провести встречу на нейтральном стадионе или в «Лужниках», пригласить на неё иностранных судей и перенести на неделю вперед. В итоге бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло решение провести матч в Санкт-Петербурге.

Ранее Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о проведении матча. Она предложила заранее отдать Суперкубок «Зениту».