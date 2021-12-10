«„Спартак“ слаб, но „Легия“ ещё хуже»: в Польше отреагировали на поражение

Польские болельщики и эксперты отреагировали на поражение местной «Легии» в Варшаве от «Спартака». Они считают, что москвичи были очень слабы, от этого проигрыш ещё обиднее, передаёт «Евроспорт».

Нужно отметить, что «Легия» проиграла очень слабой команде, поскольку «Спартак» играл сегодня очень слабо. Этот был не тот соперник, против которого непонятно, что же нужно сделать для победы. Но «Легия» мало что сделала для победы, — сказал бывший тренер «Легии» Ежи Энгель.

Фанаты и другие эксперты с ним согласны. Все сошлись во мнении, что «Спартак» сейчас слаб и действовал очень посредственно, поэтому проигрывать обидно вдвойне.

В последнем туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» обыграл «Легию» на выезде со счётом 1:0. Таким образом, команда набрала 10 очков в группе С и вышла с первого места в плей-офф турнира. Ранее сообщалось, что московский «Спартак» может встретиться с «Барселоной», дортмундской «Боруссией» и «Аталантой» в 1/8 финала ЛЕ.