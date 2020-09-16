«Спартак» разгромил столичную «Родину»

https://static.news.ru/photo/af2d1ee4-f84a-11ea-ae93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский «Спартак» обыграл столичную «Родину» со счётом 5:1 в матче группового этапа Кубка России по футболу. Матч прошёл на «Открытии Арене».

Отмечается, что среди «красно-белых» забивали Александр Соболев (35-я минута), Остон Урунов (53-я), Лукас Айртон (56-я), Роман Зобнин (59-я) и Эсекьель Понсе (81-я). За «Родину» отличился Магомедхабиб Абдусаламов (61-я).

Номинальным хозяином поля была «Родина», но стороны договорились о проведении матча на домашнем стадионе «Спартака». При этом Урунов и Александр Кокорин впервые вышли в стартовом составе «Спартака».

Команды выступают в группе 2, которая также представлена красноярским «Енисеем». В следующем матче группы встретятся «Родина» и «Енисей», а после красноярский клуб примет «Спартак».

Как писал NEWS.ru, генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев считает, что клубы из Российской премьер-лиги не станут выпускать молодёжные составы на матчи группового раунда Кубка страны.