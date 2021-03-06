«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче РПЛ

https://static.news.ru/photo/7e5042f8-7f70-11eb-9d50-96000091f725_660.jpg Фото: spartak.com

Московский «Спартак» на своем поле разгромил «Краснодар». Встреча 21 тура РПЛ завершилась со счетом 6:1.

Счёт был открыт уже на второй минуте. Отличился 24-летний центральный нападающий Александр Соболев. На восьмой минуте ворота гостей поразил 29-летний нидерландский атакующий полузащитник Квинси Промес, который впервые забил после возвращения в «Спартак».

Во второй тайме Соболев оформил дубль на 61-й минуте, а ещё два мяча забил 23-летний швед Джордан Ларссон (63 и 83 минуты), также отличился 23-летний аргентинский нападающий Эсекьель Понсе. «Краснодар» ответил голом 31-летнего полузащитника Юрия Газинского на 56-й минуте.

Этой победой «красно-белые» прервали серию их трёх поражений: «Зениту», «Рубину» и «Сочи». Теперь «Спартак» занимает третье место, набрав 38 очков, а «Краснодар» идёт восьмым, с 31 очком.

В следующем туре «красно-белые» сыграют с «Динамо», матч пройдёт 13 марта, а «Краснодар» 14 марта будет противостоять «Тамбову».