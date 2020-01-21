https://static.news.ru/photo/ada7e5de-3c31-11ea-8875-fa163e074e61_660.jpg Джано Ананидзе Фото: spartak.com

Футбольный клуб «Спартак» (Москва) расторг трудовой договор с 27-летним защитником Джано Ананидзе, сообщила пресс-служба «красно-белых».

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Грузинский хавбек пришёл в школу «Спартака» в 2007 году, а дебютировал за основную команду в июле 2009-го в 16-летнем возрасте в матче Кубка России против «Краснодара». В той встрече он забил победный мяч, став самым молодым автором гола в истории «красно-белых». Его рекорд держится до сих пор.

Всего за «Спартак» Джано провёл 146 матчей и забил 16 голов. В составе москвичей стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не исключает что команду покинет защитник Айртон, писалNEWS.ru.