Футбольный клуб «Спартак» (Москва) расторг трудовой договор с 27-летним защитником Джано Ананидзе, сообщила пресс-служба «красно-белых».
Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Грузинский хавбек пришёл в школу «Спартака» в 2007 году, а дебютировал за основную команду в июле 2009-го в 16-летнем возрасте в матче Кубка России против «Краснодара». В той встрече он забил победный мяч, став самым молодым автором гола в истории «красно-белых». Его рекорд держится до сих пор.
Всего за «Спартак» Джано провёл 146 матчей и забил 16 голов. В составе москвичей стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
Ранее сообщалось, что «Спартак» не исключает что команду покинет защитник Айртон, писалNEWS.ru.
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