«Спартак» провёл переговоры со Станиславом Черчесовым

Футбольный клуб «Спартак» провёл предварительные переговоры с бывшим тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Об этом сообщает Sport24.
Ранее была информация, что московская команда собирается уволить португальца Руя Виторию с поста главного тренера во время сентябрьской паузы на матчи сборных.
По данным источника, переговоры с Черчесовым
Станислав Черчесов был тренером «красно-белых» с 2007 по 2008 год.
Руй Витория возглавил «Спартак» в 21 мая 2021 года. «Красно-белые» после шести туров занимают десятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) с семью очками в запасе.
Также сообщалось, что бельгийский защитник Максимилиано Кофрие продолжит свою карьеру в футбольном клубе «Спартак».