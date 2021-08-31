«Спартак» провёл переговоры со Станиславом Черчесовым

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Футбольный клуб «Спартак» провёл предварительные переговоры с бывшим тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Об этом сообщает Sport24.

Ранее была информация, что московская команда собирается уволить португальца Руя Виторию с поста главного тренера во время сентябрьской паузы на матчи сборных.

По данным источника, переговоры с Черчесовым находятся на начальной стадии, потому что на данный момент нет определённости по поводу будущего португальского специалиста. Также источник сообщил, что бывший тренер сборной России запросил контракт в €2 млн в год на весь тренерский штаб.

Станислав Черчесов был тренером «красно-белых» с 2007 по 2008 год.

Руй Витория возглавил «Спартак» в 21 мая 2021 года. «Красно-белые» после шести туров занимают десятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) с семью очками в запасе.

Также сообщалось, что бельгийский защитник Максимилиано Кофрие продолжит свою карьеру в футбольном клубе «Спартак».