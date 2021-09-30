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«Спартак» пропустил гол от «Наполи» на 13-ой секунде в Лиге Европы

19:54, 30 сентября 2021
«Спартак» пропустил гол от «Наполи» на 13-ой секунде в Лиге Европы Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Московский клуб «Спартак» пропустил гол от «Наполи» на 13-ой секунде во втором туре группового этапа Лиги Европы. Матч проходит на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия).

Опасный момент сложился после заброса мяча в штрафную москвичей. Александр Максименко ошибся на выходе. Этим воспользовался полузащитник Элиф Элмаз. Он отправил мяч в пустые ворота.

Соперниками «Спартака» и «Наполи» в группе С являются польская «Легия» и английский «Лестер Сити». В первом туре красно-белые уступили «Легии» со счётом 0:1.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев раскритиковал нынешнюю команду «красно-белых» в преддверии матча Лиги Европы с «Наполи». 

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