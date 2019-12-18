https://static.news.ru/photo/49429de2-2191-11ea-a975-fa163e074e61_660.jpg Педро Роша Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Московский футбольный клуб «Спартак» год назад продлил контракт с бразильским нападающим Педро Рошей.

Новое соглашение с футболистом рассчитано до лета 2023 года, сообщает Sport24.

Роша перешёл в «Спартак» из бразильского «Гремио» в 2017 году. В составе «красно-белых» игрок провёл 19 матчей, забив один мяч. В прошлом сезоне Роша на правах аренды выступал в бразильском клубе «Крузейро», за который сыграл 33 матча и забил четыре мяча.

Ранее сообщалось, что Роша может перейти в бразильское «Фламенго» на правах аренды, при этом у бразильского клуба будет возможность выкупить футболиста за €8,5 млн, писал NEWS.ru.