https://static.news.ru/photo/1690214c-4b23-11ea-b875-fa163e074e61_660.jpg Андрей Ещенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о подписании нового контракта с защитником Андреем Ещенко.

Соглашение рассчитано до лета 2021 года, сообщает пресс-служба «красно-белых».

9 февраля Ещенко исполнилось 36 лет. Он выступает за московскую команду с лета 2016 года.

Ранее «Спартак» обыграл сербский «Партизан» со счётом 3:2 в матче международного межсезонного товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер, организованного телеканалом «Матч Премьер». Благодаря этой победе «Спартак» во второй раз стал победителем турнира в Катаре, писал NEWS.ru.