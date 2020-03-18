https://static.news.ru/photo/8aa8c9a8-6923-11ea-8589-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Спартак-Москва»/vk.com

Московский футбольный клуб «Спартак» приостановил тренировки до 26 марта из-за паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ) в связи с распространением коронавируса.

Игроки команды переходят на индивидуальный режим занятий в домашних условиях до возобновления полноценного тренировочного процесса на клубной базе, — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.

Также сообщалось, что футбольный клуб «Оренбург» уйдёт в отпуск до 23 марта из-за паузы в РПЛ.