Московский футбольный клуб «Спартак» приостановил тренировки до 26 марта из-за паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ) в связи с распространением коронавируса.
Игроки команды переходят на индивидуальный режим занятий в домашних условиях до возобновления полноценного тренировочного процесса на клубной базе, — говорится в заявлении пресс-службы клуба.
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Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.
Также сообщалось, что футбольный клуб «Оренбург» уйдёт в отпуск до 23 марта из-за паузы в РПЛ.
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