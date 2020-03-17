https://static.news.ru/photo/fa20dbbe-6846-11ea-947b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пляжный футбольный клуб «Спартак» приостановил тренировочный процесс из-за ситуации с коронавирусом.

Решение было совместно принято руководством, тренерским и медицинским штабом клуба. Предварительные меры рассчитаны на 14 дней, сообщает пресс-служба «Спартака».

Отмечается, что на данный момент ни у кого из футболистов, тренеров и административного персонала не выявлено симптомов заболевания, все здоровы.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса. В число приостановленных футбольных турниров в том числе входят соревнования, организуемые или проводимые лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями, писал NEWS.ru.