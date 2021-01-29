«Спартак» победил «Пахтакор» в контрольном матче

https://static.news.ru/photo/c8e0991a-6307-11eb-b840-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcsm_official/vk.com

Московский «Спартак» провёл первый матч в календарном году и одержал победу. В контрольной игре на сборах в ОАЭ «красно-белые» взяли верх над «Пахтакором» из Узбекистана — 2:1.

В стартовом составе москвичей оказался новичок — голландский полузащитник Йоррит Хендрикс. И он имел шанс отличиться в дебютной встрече в составе десятикратных чемпионов России: в первом тайме он взялся исполнить стандарт из-за пределов штрафной и нанёс хороший удар, но вратарь сумел отвести угрозу.

Счёт же открыл «Пахтакор» — уже на 7-й минуте Драган Черан реализовал пенальти. Но в итоге это оказался единственный момент у ворот московской команды: за весь матч игроки узбекского клуба не нанесли больше ни одного удара в створ.

«Спартак» отыгрался на 31-й минуте. Что не удалось Хендриксу, смог сделать чех Алекс Крал: чешский полузащитник впервые забил за «красно-белых», хоть и в товарищеском матче. Он поразил чужие ворота эффектным забросом в «девятку» с дальней дистанции. Ассистировал ему, кстати, Хендрикс.

В перерыве главный тренер москвичей Доменико Тедеско произвёл десять замен. Примечательно, что единственным игроком, который провёл матч от свистка до свистка, оказался недавно вернувшийся из Бразилии нападающий Педро Роша — и нельзя не признать, что у него были неплохие моменты.

Среди вышедших на вторую половину встречи спартаковцев стоит отметить появление вратаря Александра Селихова. Некогда основной голкипер «красно-белых», он очень много времени пропустил из-за травмы и рецидива. Он намерен побороться за место в основе, но если ему это не удастся, по его словам, он готов покинуть команду ради игровой практики. Селихов отстоял свой тайм «на ноль» — впрочем, игроки «Пахтакора» и не заставили его по-настоящему вступить в игру.

А развязка наступила в концовке. Виктор Мозес получил по ногам у лицевой линии на границе с чужой штрафной. Был назначен стандарт, последовал навес к воротам, где расторопнее всех оказался Роман Зобнин — его удар принёс «Спартаку» победу.

Таким образом, москвичи в хорошем настроении продолжат работу на сборах и подготовку к следующему контрольному матчу. 6 февраля им предстоит сыграть с чемпионом Белоруссии «Шахтёром» из Солигорска. Состав «горняков» этой зимой, к слову, пополнил бывший защитник «Спартака» Егор Филипенко.

Что касается официальных игр, то «красно-белые» возобновят сезон 20 февраля матчем 1/8 финала Кубка России против «Динамо». А 28 февраля на своём поле они встретятся с «Рубином» в матче 20-го тура РПЛ. В настоящее время «Спартак» идёт на третьем месте в турнирной таблице, набрав 35 очков, на два балла отставая от ЦСКА и на шесть — от лидирующего «Зенита».

Как ранее писал NEWS.ru, директор по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал данные о том, что клуб должен оформить переход хавбека «Аякса» Квинси Промеса до 31 января, пока в Нидерландах открыто трансферное окно. Он отметил, что переговоры продолжаются, со стороны «Спартака» дедлайнов нет.