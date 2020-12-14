«Спартак» планирует выкупить Норманна у «Ростова» уже этой зимой

Московский футбольный клуб «Спартак» проявил интерес к полузащитнику «Ростова» Матиасу Норманну.
Так, футбольный клуб намерен подписать 24-летнего футболиста уже этой зимой. В ближайшее время должны начаться соответствующие переговоры, передаёт портал Championat.com.
Как уточняется, стороны уже контактировали по данному вопросу. В частности, обсуждалась возможность трансфера игрока.
Известно, что Норманн перешёл в «Ростов» из «Брайтона» в январе 2019 года. Соглашение футболиста с клубом истекает в 2024 году.
В нынешнем сезоне чемпионата России Норманн вышел на поле в 12 матчах, в которых забил 1 мяч и отдал 1 голевой пас.
Ранее NEWS.ru писал, что итальянская «Фиорентина» рассматривает возможность приглашения в команду нападающего «Спартака» Александра Кокорина.
Как стало известно, «Фиорентина» планирует усилить линию атаки. Клуб может выкупить Кокорина уже в январе 2021 года.