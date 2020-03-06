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Фанатское объединение «Ландскрона» опубликовало заявление, связанное с потасовкой на выездном матче «Зенита» против грозненского «Ахмата».

Клуб предпочёл переобуться со своих любимых правил безопасности на сторону новых традиций, которых раньше то ли не было, то ли они были не так важны, — сказано в заявлении фанатов....