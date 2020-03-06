Московский футбольный клуб «Спартак» перенёс финал проекта «Свобода творчества» с 11 марта на апрель из-за рекомендаций Министерства образования Московской области в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.
Клуб заявил, что обязан принять меры предосторожности, касающиеся здоровья участников. Мероприятие должно было состояться на стадионе «Открытие Арена», сообщает пресс-служба «Спартака».
Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выразил уверенность, что чемпионат Европы 2020 года пройдёт в намеченные сроки, несмотря на коронавирус, писал NEWS.ru.
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