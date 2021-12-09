«Спартак» ответил «Легии» рекламными баннерами в Варшаве

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Футбольный клуб «Спартак» выкупил несколько рекламных билбордов в Варшаве с надписью «Вы готовы? Мы — да». Эти баннеры появились в столице Польши перед заключительным матчем группового этапа Лиги Европы против «Легии», сообщает официальный сайт московской команды.

Вы готовы? Мы — да, — гласит надпись на баннере.

Ранее перед матчем в Москве польский клуб также разместил несколько баннеров в столице с надписью «Москва, мы вернулись».

Заключительный матч группового этапа Лиги Европы «Легия» — «Спартак» состоится 9 декабря. Начало встречи — в 20:45 по московскому времени.

Перед последним туром группу С возглавляет «Лестер Сити» с восемью очками в активе. На втором месте — «Спартак» (семь очков). Такое же количество очков у «Наполи». «Легия» замыкает квартет с шестью баллами.

Также сообщалось, что бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско возглавил немецкую футбольную команду «Лейпциг». Как сообщает пресс-служба клуба, контракт со специалистом рассчитан до 2023 года.