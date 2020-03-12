https://static.news.ru/photo/b519590e-6456-11ea-aa93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Футбольный клуб «Спартак» (Москва) вынежден отказатся от продажи билетов на домашний матч 24-го тура Российской премьер-лиги против «Уфы» в связи с указом мэра Москвы о запрете массовых мероприятий численностью свыше пяти тысяч участников, говорится в сообщении «красно-белых».

В настоящее время мы изучаем возможные варианты организации матча с учетом введенных ограничений со стороны столичной мэрии, — сообщает пресс-служба.

Кроме того, «Спартак» продолжает консультации с Российской премьер-лигой (РПЛ) и Российским футбольным союзом (РФС) в связи с развитием эпидемиологической обстановки в стране и в мире.

Мэр Москвы Сергей Собянин до 10 апреля запретил проводить в городе мероприятия с численностью участников выше пяти тысяч человек из-за угрозы эпидемии коронавируса. Московские матчи футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдут с ограничением числа болельщиков, писал NEWS.ru.