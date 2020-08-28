«Спартак» остался на первом месте после ничьей «Зенита» и «Локомотива»

https://static.news.ru/photo/9bd76204-ead6-11ea-9c0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-zenit.ru

«Зенит» (Санкт-Петербург) и «Локомотив» (Москва) сыграли вничью в матче шестого тура Российской премьер-лиги.

Встреча прошла с минимумом опасных моментов, итоговый счёт — 0:0. На 10-й минуте полузащитник железнодорожников Дмитрий Рыбчинский отправил мяч в ворота «Зенита», но гол отменили из-за офсайда. Далее судья принял ещё одно спорное решение, не назначив пенальти после контакта защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки с нападающим петербуржцев Сердаром Азмуном.

Ничья на «РЖД Арене» оказалась в пользу московского «Спартака». «Красно-белые», у которых 14 очков, сохранили первую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» находится на втором месте (13 очков). «Локомотив» в этой встрече набрал восьмое очко и остался в середине таблицы на седьмом месте.

В первом матче воскресном матче шестого тура «Уфа» и «Динамо» сыграли вничью 1:1, передавал NEWS.ru.