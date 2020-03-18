https://static.news.ru/photo/07dea4f8-6927-11ea-bd22-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Спартак-Москва»/vk.com

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» на 175 тысяч рублей по итогам матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» (3:1).

Глава КДК Артур Григорьянц сообщил, что «красно-белые» были оштрафованы на 20 тыс. рублей, за скандирование нецензурных выражений — на 100 тыс. рублей, а за появление посторонних лиц — на 20 тыс. рублей. Также генеральный директор клуба Томас Цорн оштрафован на 10 тыс. рублей за то, что появился в технической зоне. За неправомерные действия болельщиков «Спартак» наказан на 25 тыс. рублей.

«Оренбург» оштрафован на 100 тыс. рублей за необеспечение безопасности на стадионе. Помимо этого, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заплатит личный штраф в размере 50 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны и за появление на поле, передаёт ТАСС.

Также московский клуб оштрафован на 125 тыс. рублей за несогласованный баннер и скандирование болельщиками нецензурных выражений на матче 21-го тура с «Краснодаром».

Ранее КДК РФС огласил наказание для игроков «Тамбова» и самарских «Крыльев Советов» за потасовку на матче 22-го тура молодёжного первенства России, который был остановлен на 83-й минуте, писал NEWS.ru.