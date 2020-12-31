«Спартак» опубликовал шуточную переписку с Месси

Отмечается, что контракт аргентинца с «Барселоной» истекает летом 2021 года. В последние шесть месяцев договора спортсмен может свободно вести переговоры о летнем трансфере с иностранными клубами.
Накануне Лионель Месси пожаловался на проблемы с психикой. Он рассказал, что его супруга посоветовала ему обратиться к психологу.Психолог принёс бы мне пользу, я должен был сходить к нему, но никогда не ходил, отметил футболсит.
Футболист всю клубную карьеру провёл в составе «Барселоны». За каталонскую команду форвард отыграл 499 матчей, забив 451 гол. В составе «Барселоны» Месси также стал четырёхкратным обладателем кубка Лиги чемпионов УЕФА.
Летом 2020 года появилась информация о том, что Месси может уйти из «Барселоны» по причине неудовлетворительных результатов в Лиге чемпионов. Так, команда потерпела разгромное поражение от немецкой «Баварии» в четвертьфинале турнира со счётом 2:8.