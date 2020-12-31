«Спартак» опубликовал шуточную переписку с Месси

Аккаунт «красно-белых» в Twitter поприветствовал аргентинца, на что в ответ сразу получил «нет». В пресс-службе опубликовали скриншот этой короткой переписки, прокомментировав его словом «боль».

Отмечается, что контракт аргентинца с «Барселоной» истекает летом 2021 года. В последние шесть месяцев договора спортсмен может свободно вести переговоры о летнем трансфере с иностранными клубами.

Накануне Лионель Месси пожаловался на проблемы с психикой. Он рассказал, что его супруга посоветовала ему обратиться к психологу. Психолог принёс бы мне пользу, я должен был сходить к нему, но никогда не ходил, отметил футболсит.