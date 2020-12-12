«Спартак» опроверг вспышку COVID-19 у футболистов клуба

https://static.news.ru/photo/914908b4-3c8a-11eb-b120-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В московском «Спартаке» опровергли информацию о вспышке коронавируса среди игроков. Отмечается, что все члены команды сдали тесты на коронавирус. У всех футболистов они отрицательные.

Все тесты на коронавирус у футболистов отрицательные. Данная информация не соответствует действительности, — заявили в клубе.



12 декабря издание Betting Insider сообщило, что несколько игроков «Спартака» могут пропустить матч 18-го тура чемпионата России против «Сочи». Причиной был назван COVID-19 у некоторых игроков. Матч начался на стадионе «Фишт» в 16:30 мск.

Ранее в пресс-службе клуба заявили, что «Спартак» обратится к руководству Российской премьер-лиги с просьбой провести минуту молчания перед игрой команды с ФК «Сочи» в память об актёре Валентине Гафте, скончавшемся 12 декабря, сообщал NEWS.ru.