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Футбол

«Спартак» опроверг вспышку COVID-19 у футболистов клуба

17:28, 12 декабря 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В московском «Спартаке» опровергли информацию о вспышке коронавируса среди игроков. Отмечается, что все члены команды сдали тесты на коронавирус. У всех футболистов они отрицательные. 

Все тесты на коронавирус у футболистов отрицательные. Данная информация не соответствует действительности, — заявили в клубе. 


12 декабря издание Betting Insider сообщило, что несколько игроков «Спартака» могут пропустить матч 18-го тура чемпионата России против «Сочи». Причиной был назван COVID-19 у некоторых игроков. Матч начался на стадионе «Фишт» в 16:30 мск.

Ранее в пресс-службе клуба заявили, что «Спартак» обратится к руководству Российской премьер-лиги с просьбой провести минуту молчания перед игрой команды с ФК «Сочи» в память об актёре Валентине Гафте, скончавшемся 12 декабря, сообщал NEWS.ru. 

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