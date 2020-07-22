«Спартак» обыграл «Рубин» благодаря пенальти

https://static.news.ru/photo/e947d61c-cc46-11ea-a9e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: spartak.com

Московский «Спартак» выиграл у казанского «Рубина» в заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Все три мяча встречи были забиты с пенальти. Счёт в матче на 41-й минуте открыл полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, на 44-й минуте отличился нападающий хозяев Иван Игнатьев, для которого этот гол стал первым за «Рубин». Во втором тайме пенальти на 72-й минуте реализовал форвард «Спартака» Джордан Ларссон.

По окончании чемпионата России «Спартак» набрал 39 очков и оказался на седьмом месте, у «Рубина» — 35 очков, он закончил турнир десятым.

Также в последнем туре РПЛ «Локомотив» обыграл «Урал» со счётом 1:0. В составе «железнодорожников» на 45-й минуте гол забил Антон Миранчук после передачи от Дмитрия Рыбчинского. Во втором тайме Миранчук получил вторую жёлтую карточку и был удалён.

«Локомотив» занял второе место, набрав 57 очков, у «Урала» — 11-е место с 35 очками.

«Динамо» на своём поле уступило «Оренбургу». Единственный мяч в ворота гостей забил нападающий Джоэль Фамейе. Это победа никак не повлияла на то, что «Оренбург» покинет РПЛ. У него 27 очков и последнее место в турнирной таблице. «Динамо» набрало 41 очко и осталось на шестом месте.

NEWS.ru писал, что «Краснодар» разгромил «Ахмат» и получил путёвку в Лигу чемпионов.