«Спартак» обыграл польскую «Легию» 1:0 и вышли в плей-офф Лиги Европы

«Спартак» обыграл на гостевом поле варшавскую «Легию» со счётом 1:0. Российский клуб выбил себе первое место в группе и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Единственный гол на 17-й минуте забил Зелимхан Бакаев.

Вратарь Александр Селихов на 98-й минуте отбил пенальти, чем спас команду от ничьей.

«Спартак» набрал в группе С 10 очков и оказался на первом месте турнирной таблицы. После него идёт «Наполи» с тем же количеством очков, но с двумя поражениями. На третьем месте — «Лестер Сити», на четвёртом — «Легия».

После игры в раздевалке «Спартака» ликовали. В Сеть попало видео, на котором футболисты празднуют победу.

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин высказался, что «Спартак» победой над поляками продемонстрировали «спартаковский дух» и продолжили традиции клуба. При этом он считает, что каких-то «невероятных впечатлений» от игры не было. Он поздравил футболистов и болельщиков с победой.

В последнем матче группового этапа Лиги Европы «Спартак» должен был спокойно побеждать на выезде откровенно слабую «Легию», но вместо этого устроил в концовке настоящее сумасшествие. При счёте 1:0 в свою пользу «красно-белые» привезли себе глупый пенальти, который вытащил Александр Селихов. Рассказываем подробнее о сумасшедшей игре.