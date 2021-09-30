«Спартак» обыграл «Наполи» в Лиге Европы

Московский клуб «Спартак» обыграл «Наполи» во втором туре группового этапа Лиги Европы со счётом 3:2. Матч проходил на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия).

Счёт во встрече открыли неаполитанцы. Уже на 13-ой секунде после неудачного выхода голкипера московской команды Александра Максименко Элиф Элмаз закатил мяч в пустые ворота. В середине первого тайма итальянцы потеряли Мариу Руйя. Футболист получил прямую красную карточку за прямой подкат против Мозеса. Квинси Промесс сравнял счёт на 55-ой минуте.

Второй гол в составе «Спартака» забил Михаил Игнатов ударом в касание. Голевой эпизод случился на 80-ой минуте. Увеличил отрыв от неаполитанцев Квинси Промес — 3:1. Случилось это на 90-ой минуте. Последний гол на свой счёт записал Виктор Оссимхен — 2:3.

Соперниками «Спартака» и «Наполи» в группе С являются польская «Легия» и английский «Лестер Сити». В первом туре «красно-белые» уступили «Легии» со счётом 0:1. После двух туров команда имеет три очка в активе.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев раскритиковал нынешнюю команду «красно-белых» в преддверии матча Лиги Европы с «Наполи».