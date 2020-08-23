«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

https://static.news.ru/photo/9b14919c-e56e-11ea-a4d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: fclm.ru

«Спартак» обыграл «Локомотив» на московском стадионе «Открытие Арена». Матч закончился со счётом 2:1.

На 10-й минуте отличился игрок «Локомотива» Мурило Серкейра. Голы в составе победителей забили Джордан Ларссон (53) и Александр Соболев (81).

После этой победы «Спартак» набрал восемь очков, что позволило подняться на третье место. «Локомотив» с семью очками находится на четвёртой строчке.

Как писал NEWS.ru, ранее футбольный клуб «Зенит» с разгромным счётом победил «Тамбов». Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча закончилась со счётом 4:1.