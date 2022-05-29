«Спартак» обыграл «Динамо» и стал обладателем Кубка России по футболу

Фото spartak.com

Московский «Спартак» выиграл у «Динамо» в финале Кубка России по футболу. Встреча прошла в «Лужниках» и завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

Счёт на 10-й минуте открыл нападающий «Спартака» Александр Соболев. Динамо отыгралось на 55-й минуте после точного удара Арсена Захаряна. Мяч оказался в сетке после рикошета от защитника красно-белых Самуэля Жиго. Победный мяч забил Квинси Промес, реализовавший выход один на один на 78-й минуте. На последних секундах встречи динамовцы получили пенальти, но Даниил Фомин пробил выше ворот.

Таким образом, «Спартак» стал обладателем Кубка России по футболу впервые с 2003 года. Это первый титул красно-белых с 2017 года, когда они стали чемпионами и обладателями Суперкубка России. «Динамо» свой последний трофей завоевало в 1995 году — Кубок России.

28 мая испанский футбольный клуб «Реал» в четырнадцатый раз выиграл Лигу чемпионов.