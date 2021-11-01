«Спартак» объявил о трансфере полузащитника «Арсенала» Хлусевича

Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич пополнил состав московского «Спартака». Как сообщает пресс-служба 10-кратного чемпиона России, переход будет осуществлён в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что контракт 20-летнего Хлусевича со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года. Зарплата футболиста в новом клубе и другие подробности соглашения неизвестны. При этом, по информации «Спорт-Экспресса», компенсация за переход футболиста составит €3 млн.

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Хлусевич родился в Симферополе и является воспитанником команд «Крымтеплица» и УОР. В составе последней он дебютировал в профессиональном футболе в 2016 году, а два года назад перешёл в тульский «Арсенал». За «пушкарей» он провёл 49 матчей и отметился семью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что санкт-петербургский «Зенит» выпустил специальные футболки по случаю победы над «Спартаком» в 12-м туре РПЛ. Матч на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 7:1 в пользу подопечных Сергея Семака. Для «красно-белых» это поражение стало самым крупным в истории.