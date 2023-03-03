«Спартак» объяснил отказ Минспорта помочь Промесу получить паспорт РФ Пресс-служба «Спартака»: Промесу отказали в гражданстве из-за уголовных дел в Нидерландах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Квинси Промес

Футболисту московского «Спартака» Квинси Промесу отказали в российском гражданстве из-за уголовного преследования в Нидерландах, рассказали NEWS.ru в пресс-службе клуба. В команде отметили, что запрос на гражданство для игрока был отправлен в Минспорт России еще в ноябре прошлого года. Представители «Спартака» подчеркнули, что одно из дел против Промеса практически завершено, а во втором он не является ни подозреваемым, ни осужденным.

Отказ в направлении материалов связан с тем, что в Нидерландах продолжается рассмотрение дел, в которых участвует Квинси Промес. Одно из них практически завершено, во втором Квинси не является ни подозреваемым, ни тем более осужденным. Прокуратура хочет его опросить в качестве свидетеля, но настаивает на личном участии, хотя есть возможность это сделать через адвоката, — сообщила пресс-служба.

В клубе рассчитывают, что Минспорт изменит свою позицию и футболист получит российский паспорт, после чего представители клуба повторно обратятся в Министерство спорта с просьбой о гражданстве для Промеса. Там подчеркнули, что Промес внес значительный вклад в развитие российского спорта, и сам хочет стать гражданином Российской Федерации.

В декабре 2020 года стало известно, что Промес напал с ножом на родственника и может быть приговорен к четырем годам лишения свободы. В июне 2022 года от игрока потребовали выплатить компенсацию пострадавшему. При этом прокуратура Нидерландов продолжила работу над уголовным делом за попытку непредумышленного убийства.

Ранее президент России Владимир Путин своим указом предоставил гражданство РФ двум футболистам петербургского «Зенита» из Бразилии Малкому и Клаудиньо. Малкому 25 лет, Клаудиньо — 26. Они являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии. Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо — с 2021 года.