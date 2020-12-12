Футболист «Сочи» ударил тренера «Спартака» после матча

https://static.news.ru/photo/67ee4e50-3c9b-11eb-93dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/pfcsochi

31-летний полузащитник клуба «Сочи» Жоаозиньо после матча со «Спартаком» спровоцировал конфликт и ударил тренера «красно-белых» Андреаса Хинкеля.

В причинах разбираемся. Мы обратились к делегату, чтобы он внёс инцидент в протокол матча. Такого быть в футболе не должно, — об этом заявил глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов журналистам РИА Новости.

Данную информацию подтвердил главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско.

В конце матча один из игроков «Сочи» ударил Андреаса Хинкеля. Такое не должно происходить в нашем футболе, — отметил Тедеско в эфире «Матч Премьер».

38-летний Андреас Хинкель с 14 октября 2019 года занимает пост ассистента главного тренера в московском клубе. До этого он работал в немецком «Штутгарте».

Матч 18-го тура российской Премьер-лиги завершился в Сочи победой хозяев со счётом 1:0. Отличился 35-летний Кристиан Нобоа. После этой победы «Сочи» находится на пятом месте турнирной таблицы с 30 очками, у «Спартака» 35 очков и вторая строчка.

Как писал NEWS.ru, «красно-белые» опровергли вспышку коронавируса среди игроков. Все члены сдали тесты, которые показали отрицательные результаты. Ранее издание Betting Insider написало, что ряд игроков могут пропустить матч в Сочи из-за коронавируса, но эта информация оказалась недостоверной.