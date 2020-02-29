Португальский нападающий итальянского «Ювентуса», обладатель пяти «Золотых мячей» Криштиану Роналду празднует своё 35-летие. За свою карьеру он взял почти все трофеи в составе сборной (чемпион Европы — 2016 и победитель Лиги наций — 2019), кроме титула чемпиона мира, и до сих пор продолжает бить рекорды на клубном уровне.

Начал взрослую карьеру португалец в лиссабонском «Спортинге», хотя в детстве любимой командой была «Бенфика». И с того момента он стал бить рекорды клубов, за которые выступал. В истории «Спортинга» он...