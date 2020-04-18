«Спартак» не будет выкупать футболиста Шюррле у «Боруссии»

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн рассказал подробности соглашения с нападающим дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле.
Мы договорились с Андре не использовать согласованный по договору вариант выкупа контракта, — цитирует Цорна Bild.
При этом гендиректор московского клуба отметил выдающиеся способности футболиста, подчеркнув, что Шюррле обогатил «Спартак» своим опытом.
Аренда футболиста в московской команде рассчитана до 30 июня 2020 года. В составе «Спартака» Шюррле провел 18 матчей, забив два мяча.
Ранее NEWS.ru писал, что Российский футбольный союз (РФС) собирает данные от профессиональных клубов страны, чтобы узнать о финансовом состоянии команд. Союз планирует обратиться в правительство с предложением о том, как помочь клубам в связи с кризисом из-за коронавируса.
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