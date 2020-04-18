«Спартак» не будет выкупать футболиста Шюррле у «Боруссии»

https://static.news.ru/photo/b5f15fc0-8161-11ea-bbc7-fa163e074e61_660.jpg Андре Шюррле Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн рассказал подробности соглашения с нападающим дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле.

Мы договорились с Андре не использовать согласованный по договору вариант выкупа контракта, — цитирует Цорна Bild.

При этом гендиректор московского клуба отметил выдающиеся способности футболиста, подчеркнув, что Шюррле обогатил «Спартак» своим опытом.

Аренда футболиста в московской команде рассчитана до 30 июня 2020 года. В составе «Спартака» Шюррле провел 18 матчей, забив два мяча.

Ранее NEWS.ru писал, что Российский футбольный союз (РФС) собирает данные от профессиональных клубов страны, чтобы узнать о финансовом состоянии команд. Союз планирует обратиться в правительство с предложением о том, как помочь клубам в связи с кризисом из-за коронавируса.