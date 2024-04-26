«Спартак» назвал три главные претензии к судейству в матче с ЦСКА «Спартак» оспорит судейство матча с ЦСКА и обратится в ЭСК

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Игрок ПФК ЦСКА Антон Заболотный и игрок ФК «Спартак» Алексис Дуарте (справа)

Футбольный клуб «Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию после матча с ЦСКА, сообщили NEWS.ru в пресс-службе клуба. Там отметили, что намерены оспорить три эпизода игры. В частности, за не назначенный пенальти за игру рукой, грубое нарушение правил и желтую карточку Алексису Дуарте, по дисквалификации которого также направлено обращение в контрольно-дисциплинарный комитет.

Неназначение пенальти за игру рукой соперника в своей штрафной площади; грубое нарушение правил на [Манфреда] Угальде, после которого игроку противоположной команды не была показана красная карточка; желтая карточка Дуарте, из-за которой он может пропустить следующий матч, — перечислили в пресс-службе «Спартака»

Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что главным тренером футбольного клуба «Спартак» необходимо назначить боснийского специалиста Владимира Слишковича, если он хорошо проведет остаток сезона. Слишкович является исполняющим обязанности главного тренера московского клуба после того, как руководство уволило Гильермо Абаскаля. По словам Колоскова, при нынешнем наставнике команда красно-белых смотрится хорошо.