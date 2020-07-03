«Спартак» назвал скончавшегося Нурмагомедова-старшего преданным болельщиком

https://static.news.ru/photo/bb32869c-bd27-11ea-b703-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футбольный клуб «Спартак» (Москва) выразил соболезнования семье скончавшегося Абдулманапа Нурмагомедов, отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Ушёл из жизни Абдулманап Нурмагомедов — преданный болельщик «Спартака», отец российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Выражаем соболезнования родным и близким Абдулманапа, — говорится в сообщении пресс-службы.

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О кочине Абдулманапа Нурмагомедова ранее сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. В последние недели Абдулманап находился в очень тяжёлом состоянии в реанимации одной из столичных больниц. Врачи диагностировали осложнения после из-за COVID-19. 22 июня Хабиб Нурмагомедов заявил, что состояние его отца остаётся тяжёлым. Врачам удалось вылечить COVID-19, однако последствия инфекции влияют на организм. Президент Владимир Путин ранее пообещал бойцу посодействовать в лечении его отца и тренера.

Ранее соболезнования выразили председатель комитета Госдумы по делам национальностей, заслуженный тренер России Валерий Газзаев, бывший президент Федерации регби России Мамука Лосаберидзе, российский боец Сергей Харитонов, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.