Фото: ФК «Спартак-Москва»

Новым коммерческим директором футбольного клуба «Спартак» (Москва) назначен Алексей Власов, сообщает пресс-служба «красно-белых».

Власов с 2012 года занимал должность директора по развитию бизнеса, заключив ряд выгодных для клуба соглашений с крупными компаниями. В 2015 году перешёл на работу в российский офис ФИФА, где возглавлял направление маркетинговых операций.

Власов на этом на посту коммерческого директора сменил Александра Атаманенко, который покинул «Спартак» в августе текущего года, писал News.ru.

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