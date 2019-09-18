https://static.news.ru/photo/9587f674-d9e4-11e9-9774-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Спартак-Москва»

Новым коммерческим директором футбольного клуба «Спартак» (Москва) назначен Алексей Власов, сообщает пресс-служба «красно-белых».

Власов с 2012 года занимал должность директора по развитию бизнеса, заключив ряд выгодных для клуба соглашений с крупными компаниями. В 2015 году перешёл на работу в российский офис ФИФА, где возглавлял направление маркетинговых операций.

Алексей Власов — новый коммерческий директор «Спартака»



Алексей уже работал в нашем клубе с 2008 по 2015 год. С 2012-го он занимал должность директора по развитию бизнеса.



Поздравляем Алексея с возвращением и желаем успехов в работе!



Подробнее: https://t.co/uwwSKHinwA pic.twitter.com/YQz2Z4P11N — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 18, 2019

Власов на этом на посту коммерческого директора сменил Александра Атаманенко, который покинул «Спартак» в августе текущего года, писал News.ru.