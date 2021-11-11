«Спартак» может расторгнуть контракт с Виторией

Махмуд Абубакар, представитель главного тренера футбольного клуба «Спартак» Руя Витории, прибудет в Москву для переговоров о расторжении контракта специалиста с «красно-белыми». Предполагается, что он пообщается с представителями команды в течение перерыва на матчи сборных. Об этом сообщается журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале.
Витория возглавил «Спартак» летом 2021 года. Под его руководством команда провела 20 матчей во всех турнирах, одержала шесть побед, пять раз сыграла вничью и потерпела девять поражений, в среднем набирая 1,15 очка за игру.
Ранее известный в прошлом футболист Евгений Ловчев выразил мнение, что московскому «Спартаку» необходимо отправить в отставку действующего главного тренера Руя Виторию. Как сказал специалист «Советскому спорту», в период работы португальца лидеры команды заметно сдали.