«Спартак» может расторгнуть контракт с Виторией

Махмуд Абубакар, представитель главного тренера футбольного клуба «Спартак» Руя Витории, прибудет в Москву для переговоров о расторжении контракта специалиста с «красно-белыми». Предполагается, что он пообщается с представителями команды в течение перерыва на матчи сборных. Об этом сообщается журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале.

Уточняется , что речь идёт не о немедленной отставке Витории с поста главного тренера «Спартака». Отмечается, что португалец доработает до декабря, после чего покинет команду.

Витория возглавил «Спартак» летом 2021 года. Под его руководством команда провела 20 матчей во всех турнирах, одержала шесть побед, пять раз сыграла вничью и потерпела девять поражений, в среднем набирая 1,15 очка за игру.

Ранее известный в прошлом футболист Евгений Ловчев выразил мнение, что московскому «Спартаку» необходимо отправить в отставку действующего главного тренера Руя Виторию. Как сказал специалист «Советскому спорту», в период работы португальца лидеры команды заметно сдали.