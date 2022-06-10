«Спартак» намекнул на бойкот Суперкубка

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Московский «Спартак» в Telegram-канале намекнул на бойкот матча за Суперкубок против петербургского «Зенита». Красно-белые выложили скриншот с видео под названием «Никто не приехал на Суперкубок».

В РФС нам говорили, что они придут. Мы ждали там полчаса, никто не пришёл. Мы искали там по парку, никого не было. Купили много конфет, хотели призы раздать, думали, пофотографируемся, мы наконец-то увидим наших друзей, красно-белых, а в итоге никто не пришёл, — написано в посте.

Ранее стало известно, что матч пройдёт в Санкт-Петербурге 9 июля. Решение приняло бюро исполкома РФС.

До этого жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о проведении матча. Она предложила заранее отдать Суперкубок «Зениту».

В начале июня «Спартак» написал письмо в РФС и РПЛ. Красно-белые хотели провести встречу на нейтральном стадионе или в «Лужниках», пригласить на неё иностранных судей и перенести матч на неделю вперед.