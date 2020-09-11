«Спартак» может внести изменения в состав на кубковый матч с «Родиной»

https://static.news.ru/photo/5ec082c2-f429-11ea-85cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Спартак-Москва»/vk.com

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско подчеркнул важность для него матчей Кубка России, который в нынешнем сезоне разыгрывается по новой формуле.

Разумеется, сейчас все мои мысли сконцентрированы на подготовке к важнейшему поединку с ЦСКА в чемпионате страны. Но затем мы с такой же ответственностью отнесёмся к кубковому матчу с клубом «Родина» (Москва). Естественно, в составе возможны определённые изменения, но Кубок России для меня так же важен, как и любой другой турнир, — отметил Тедеско на пресс-конференции.

Матч с московским клубом «Родина», выступающим в третьем по рангу дивизионе российского футбола — ПФЛ (Профессиональной футбольной лиге), состоится 16 сентября на «Открытие Арене». При этом хозяином поля будет считаться ФК «Родина».

С нынешнего сезона вместо стадии 1/16 финала в Кубке России введён групповой этап, и ещё одним соперником «красно-белых» по группе стал красноярский «Енисей», представляющий Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Поединок с этой командой «Спартак» проведёт на выезде в октябре.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев выразил уверенность, что клубы из Российской премьер-лиги не станут выпускать молодёжные составы на матчи группового раунда Кубка страны, писал NEWS.ru.