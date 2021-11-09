«Спартак» может продать Бакаева в зимнее трансферное окно

Московский футбольный клуб «Спартак» рассматривает возможность расставания с полузащитником сборной России Зелимханом Бакаевым. Как сообщает «РБ Спорт», причиной может быть отказ игрока от продления контракта.

По информации издания, причиной ухода 25-летнего полузащитника являются сложности в переговорах о новом контракте. Отмечается, что «Спартак» предлагал Бакаеву подписать новое соглашение, согласно которому футболист будет зарабатывать €1,7 млн в год. Однако на данный момент клуб не получил согласия спортсмена.

В том случае, если Бакаев откажется подписывать новый контракт, «Спартак» намерен осуществить его трансфер уже зимой. Сообщается, что в услугах полузащитника заинтересована другая команда Российской премьер-лиги — «Краснодар».

Бакаев является воспитанником «Спартака». За основную команду «красно-белых» он провёл 89 матчей, в которых записал на свой счёт 11 голов и 25 результативных передач.

Ранее сообщалось, что российский полузащитник Алексей Миранчук покинет итальянскую «Аталанту» зимой. В числе претендентов на хавбека называются три клуба Серии А.