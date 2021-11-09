«Спартак» может продать Бакаева в зимнее трансферное окно

Московский футбольный клуб «Спартак» рассматривает возможность расставания с полузащитником сборной России Зелимханом Бакаевым. Как сообщает «РБ Спорт», причиной может быть отказ игрока от продления контракта.
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В том случае, если Бакаев откажется подписывать новый контракт, «Спартак» намерен осуществить его трансфер уже зимой. Сообщается, что в услугах полузащитника заинтересована другая команда Российской премьер-лиги — «Краснодар».
Бакаев является воспитанником «Спартака». За основную команду «красно-белых» он провёл 89 матчей, в которых записал на свой счёт 11 голов и 25 результативных передач.
Ранее сообщалось, что российский полузащитник Алексей Миранчук покинет итальянскую «Аталанту» зимой. В числе претендентов на хавбека называются три клуба Серии А.