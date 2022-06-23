«Спартак» купил у «Крыльев Советов» футболиста за 180 миллионов рублей

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Антон Зиньковский

Московский «Спартак» подписал контракт с футболистом «Крыльев Советов» Антоном Зиньковским, сообщается на сайте красно-белых. Соглашение с полузащитником рассчитано до 31 мая 2027 года.

Контракт официально вступит в силу 2 июля, однако москвичи договорились с самарцами о том, что Зиньковский досрочно присоединится к новой команде. Он уже находится в расположении «Спартака». За красно-белых атакующий хавбек будет выступать под номером 17.

По информации «Спорт-Экспресса», «Спартак» заплатил «Крыльям Советов» 180 миллионов рублей. Именно такая сумма была прописана в контракте Зиньковского с самарцами.

11 июня бывший защитник московского «Локомотива» Мацей Рыбус перешёл в «Спартак». Польский игрок подписал контракт с клубом до 30 июня 2024 года. В «Спартаке» он будет выступать под 13-м номером.