История 32-летнего нидерландского футболиста Квинси Промеса, до вчерашнего дня остававшегося игроком «Спартака», приблизилась к развязке. Красно-белые отказались от его услуг. Что привело к такому исходу и что будет дальше с нападающим, подозреваемым в целом ряде преступлений, — в материале NEWS.ru.
Почему Промес уходит из «Спартака»
Накануне «Спартак» объявил об уходе Промеса. Действие договора истекло 30 июня 2024 года. Спортсмен пока не может вернуться в Россию и пропустил уже половину сезона.
«Говорить на данном этапе о возобновлении выступления Квинси в клубе не представляется возможным. При этом наш клуб надеется, что в будущем сторонам удастся вернуться к этому вопросу», — говорится в заявлении пресс-службы красно-белых.
Нападающий оставил комментарий под постом «Спартака» в соцсетях, назвав футбольный клуб «своей семьей навсегда».
За что Промесу дали шесть лет тюрьмы
29 февраля стало известно о задержании Промеса в ОАЭ, где футболист вместе с красно-белыми был на сборах. Эту информацию подтвердили адвокаты игрока, представители прокуратуры Нидерландов и сам клуб. В отношении нападающего завели дело после того, как 20 февраля он врезался на спорткаре в автобус и покинул место ДТП.
В итоге Промес получил денежный штраф, но к моменту вынесения приговора правоохранительные органы ОАЭ решили его задержать по запросу нидерландской стороны. Впоследствии Квинси находился под домашним арестом.
В Нидерландах спортсмена заочно приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду запрещенных веществ, а также к полутора годам по делу о нападении на двоюродного брата. Европейская страна потребовала выдать Промеса.
Футболист связан с известным наркоторговцем?
В 2020 году полиция изъяла в порту Антверпена две партии кокаина общим весом около 1370 кг. Следователи сообщили, что наркотики принадлежат Промесу, который связан с наркоторговцем Питом Уортелом. По версии следствия, они входят в крупную преступную сеть.
Прокуратура также предоставила записи телефонных разговоров, в ходе которых Промес рассказал о вложении €75 тысяч в торговлю наркотиками и об организации доставки запрещенных веществ.
Нападающий «Спартака» не присутствовал на заседании суда. Прокуратуре Нидерландов пока не удалось добиться его экстрадиции, хотя Квинси объявили в международный розыск. Представители Промеса заявили о его невиновности.
Как «Спартак» отреагировал на приговор Промесу
Сразу после оглашения приговора в «Спартаке» заявили, что защита Промеса подаст апелляцию на решение суда Нидерландов.
«Сторона Промеса информирует нас о ходе процесса. Это не окончательное решение, будет апелляция», — заявил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов «Спорт-Экспрессу».
Почему Промес не может вернуться в Россию
В мае Промеса освободили из под стражи в ОАЭ. Тем не менее власти запретили ему покидать территорию страны. Как сообщила местная прокуратура, суд в скором времени должен решить его судьбу в связи с требованием Нидерландов об экстрадиции.
Сколько денег Промес потерял из-за ареста
По информации «Матч ТВ», Квинси не выплачивали зарплату с момента ареста и нахождения вне состава команды. Размер финансовых выплат, которые он не получил, составил около €1,7 млн.
Согласно договору футболиста со «Спартаком», красно-белые вправе не платить ему зарплату, если он находится вне клуба и не участвует в тренировочном процессе.
Получил ли Квинси российское гражданство
Сообщения о возможном получении Промесом российского гражданства начали появляться в СМИ в сентябре прошлого года. Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил в интервью «РБ Спорт», что процесс запущен.
В то же время адвокат Александр Добровинский сообщил в комментарии «Матч ТВ», что Промесу стоит получить российское гражданство, чтобы избежать тюрьмы в Нидерландах. Раньше Квинси не мог этого сделать, так как он прожил в России менее пяти лет. Голландцу нужно было предоставить информацию о судимости в стране, откуда он приехал. Сейчас у футболиста есть возможность получить паспорт РФ без предъявления данной справки.
«Промес не получал российское гражданство, так как человек, живущий в России менее пяти лет, для предоставления гражданства должен дать властям информацию о судимости в стране, откуда приехал. Этого голландец предоставить не мог. Сейчас же прошло больше пяти лет, поэтому российские власти могут рассмотреть его заявку», — сказал Добровинский.
Каких успехов Квинси добился в России
Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В 2017-м он стал чемпионом России и был признан лучшим футболистом страны. В августе следующего года нападающий перешел в «Севилью», после чего выступал за «Аякс».
В 2021-м Квинси вернулся в «Спартак». Футболист провел за российский клуб 235 матчей и забил 114 голов.
Что говорят об уходе Квинси в России
Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что таким игрокам, как Промес, не место в российском футболе.
«Пусть решает проблемы с законом, а не играет тут в футбол. Одним позорищем меньше», — заявил Губерниев.
Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что Квинси не нужен «Спартаку».
«„Спартак“ принял правильное решение, решив расстаться с Промесом. Он был хорошим футболистом, но с таким шлейфом игрок в команде не нужен», — заявил Тарпищев.
По словам бывшего защитника «Спартака» Андрея Ещенко, если клуб предложит нападающему новый контракт, голландец согласится.
«Рано провожать Промеса, клуб лишь сообщил, что он покидает клуб из‑за истечения контракта. Сейчас он освободится, вернется в Россию, и ему предложат новый контракт», — сказал Ещенко.
Что ждет Промеса дальше
Существует вероятность того, что «Спартак» вернет голландца, как только он окажется в России, сообщил футбольный журналист Иван Капров. По его информации, в клубе по-прежнему ждут нападающего и готовы предложить ему новый контракт. В конце июня футболисту продлили рабочую визу в РФ.
Что касается экстрадиции Промеса в Нидерланды, такой сценарий является менее вероятным, рассказал NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин.
«В реальности у футболиста есть хорошие шансы избежать экстрадиции, так как приговор суда был вынесен в его отсутствие, а суды ОАЭ имеют практику отказывать в выдаче, если осужденный был лишен права на защиту и не представал перед судом. Но, учитывая, что обвинение, которое было предъявлено футболисту, связано с оборотом наркотических средств, то вероятность положительного решения все-таки существует», — сказал Салкин.
Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что в «Спартаке» могут добиться отказа в экстрадиции Промеса в Нидерланды, если в документах о его выдаче допущены серьезные процессуальные нарушения, которые нельзя оперативно устранить.
Употребление наркотиков наносит вред здоровью.
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