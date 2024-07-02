«Спартак» избавился от Промеса: теперь он реально надолго сядет?

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Квинси Промес

История 32-летнего нидерландского футболиста Квинси Промеса, до вчерашнего дня остававшегося игроком «Спартака», приблизилась к развязке. Красно-белые отказались от его услуг. Что привело к такому исходу и что будет дальше с нападающим, подозреваемым в целом ряде преступлений, — в материале NEWS.ru.

Почему Промес уходит из «Спартака»

Накануне «Спартак» объявил об уходе Промеса. Действие договора истекло 30 июня 2024 года. Спортсмен пока не может вернуться в Россию и пропустил уже половину сезона.

«Говорить на данном этапе о возобновлении выступления Квинси в клубе не представляется возможным. При этом наш клуб надеется, что в будущем сторонам удастся вернуться к этому вопросу», — говорится в заявлении пресс-службы красно-белых.

Нападающий оставил комментарий под постом «Спартака» в соцсетях, назвав футбольный клуб «своей семьей навсегда».

За что Промесу дали шесть лет тюрьмы

29 февраля стало известно о задержании Промеса в ОАЭ, где футболист вместе с красно-белыми был на сборах. Эту информацию подтвердили адвокаты игрока, представители прокуратуры Нидерландов и сам клуб. В отношении нападающего завели дело после того, как 20 февраля он врезался на спорткаре в автобус и покинул место ДТП.

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press Квинси Промес

В итоге Промес получил денежный штраф, но к моменту вынесения приговора правоохранительные органы ОАЭ решили его задержать по запросу нидерландской стороны. Впоследствии Квинси находился под домашним арестом.

В Нидерландах спортсмена заочно приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду запрещенных веществ, а также к полутора годам по делу о нападении на двоюродного брата. Европейская страна потребовала выдать Промеса.

Футболист связан с известным наркоторговцем?

В 2020 году полиция изъяла в порту Антверпена две партии кокаина общим весом около 1370 кг. Следователи сообщили, что наркотики принадлежат Промесу, который связан с наркоторговцем Питом Уортелом. По версии следствия, они входят в крупную преступную сеть.

Прокуратура также предоставила записи телефонных разговоров, в ходе которых Промес рассказал о вложении €75 тысяч в торговлю наркотиками и об организации доставки запрещенных веществ.

Нападающий «Спартака» не присутствовал на заседании суда. Прокуратуре Нидерландов пока не удалось добиться его экстрадиции, хотя Квинси объявили в международный розыск. Представители Промеса заявили о его невиновности.

Как «Спартак» отреагировал на приговор Промесу

Сразу после оглашения приговора в «Спартаке» заявили, что защита Промеса подаст апелляцию на решение суда Нидерландов.

«Сторона Промеса информирует нас о ходе процесса. Это не окончательное решение, будет апелляция», — заявил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов «Спорт-Экспрессу».

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press Квинси Промес

Почему Промес не может вернуться в Россию

В мае Промеса освободили из под стражи в ОАЭ. Тем не менее власти запретили ему покидать территорию страны. Как сообщила местная прокуратура, суд в скором времени должен решить его судьбу в связи с требованием Нидерландов об экстрадиции.

Сколько денег Промес потерял из-за ареста

По информации «Матч ТВ», Квинси не выплачивали зарплату с момента ареста и нахождения вне состава команды. Размер финансовых выплат, которые он не получил, составил около €1,7 млн.

Согласно договору футболиста со «Спартаком», красно-белые вправе не платить ему зарплату, если он находится вне клуба и не участвует в тренировочном процессе.

Получил ли Квинси российское гражданство

Сообщения о возможном получении Промесом российского гражданства начали появляться в СМИ в сентябре прошлого года. Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил в интервью «РБ Спорт», что процесс запущен.

В то же время адвокат Александр Добровинский сообщил в комментарии «Матч ТВ», что Промесу стоит получить российское гражданство, чтобы избежать тюрьмы в Нидерландах. Раньше Квинси не мог этого сделать, так как он прожил в России менее пяти лет. Голландцу нужно было предоставить информацию о судимости в стране, откуда он приехал. Сейчас у футболиста есть возможность получить паспорт РФ без предъявления данной справки.

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press Квинси Промес

«Промес не получал российское гражданство, так как человек, живущий в России менее пяти лет, для предоставления гражданства должен дать властям информацию о судимости в стране, откуда приехал. Этого голландец предоставить не мог. Сейчас же прошло больше пяти лет, поэтому российские власти могут рассмотреть его заявку», — сказал Добровинский.

Каких успехов Квинси добился в России

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В 2017-м он стал чемпионом России и был признан лучшим футболистом страны. В августе следующего года нападающий перешел в «Севилью», после чего выступал за «Аякс».

В 2021-м Квинси вернулся в «Спартак». Футболист провел за российский клуб 235 матчей и забил 114 голов.

Что говорят об уходе Квинси в России

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что таким игрокам, как Промес, не место в российском футболе.

«Пусть решает проблемы с законом, а не играет тут в футбол. Одним позорищем меньше», — заявил Губерниев.

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что Квинси не нужен «Спартаку».

«„Спартак“ принял правильное решение, решив расстаться с Промесом. Он был хорошим футболистом, но с таким шлейфом игрок в команде не нужен», — заявил Тарпищев.

По словам бывшего защитника «Спартака» Андрея Ещенко, если клуб предложит нападающему новый контракт, голландец согласится.

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press Квинси Промес

«Рано провожать Промеса, клуб лишь сообщил, что он покидает клуб из‑за истечения контракта. Сейчас он освободится, вернется в Россию, и ему предложат новый контракт», — сказал Ещенко.

Что ждет Промеса дальше

Существует вероятность того, что «Спартак» вернет голландца, как только он окажется в России, сообщил футбольный журналист Иван Капров. По его информации, в клубе по-прежнему ждут нападающего и готовы предложить ему новый контракт. В конце июня футболисту продлили рабочую визу в РФ.

Что касается экстрадиции Промеса в Нидерланды, такой сценарий является менее вероятным, рассказал NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин.

«В реальности у футболиста есть хорошие шансы избежать экстрадиции, так как приговор суда был вынесен в его отсутствие, а суды ОАЭ имеют практику отказывать в выдаче, если осужденный был лишен права на защиту и не представал перед судом. Но, учитывая, что обвинение, которое было предъявлено футболисту, связано с оборотом наркотических средств, то вероятность положительного решения все-таки существует», — сказал Салкин.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что в «Спартаке» могут добиться отказа в экстрадиции Промеса в Нидерланды, если в документах о его выдаче допущены серьезные процессуальные нарушения, которые нельзя оперативно устранить.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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