https://static.news.ru/photo/c6e26640-64fa-11ea-a4e8-fa163e074e61_660.jpg ФК «Спартак» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский футбольный клуб «Спартак» проведёт тренировку в закрытом режиме, заявил директор департамента по связям с общественностью Антон Лисин.

Тренировка пройдёт в закрытом режиме, чтобы оградиться от сложившейся ситуации с коронавирусом, — сказал он журналистам.

14 марта «Спартак» на выезде сыграет с «Оренбургом» в матче 22-го тура Россиийско премьер-лиги (РПЛ).

Ранее главный тренер москвичей Доменико Тедеско заявил, что «Спартак» в ситуации с коронавирусом верит в медицинский персонал команды, и полностью полагается на их компетентность, писал NEWS.ru.

Матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) в Москве пройдут с ограничением числа болельщиков. На матч будут допущены до 5000 человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры. Такие меры приняты в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина «О введении режима повышенной готовности» из-за угрозы распространения коронавируса.