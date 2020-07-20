«Спартак» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч полуфинала Кубка РФ

https://static.news.ru/photo/21f2b3c8-c9d7-11ea-aa25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футбольные клубы «Зенит» и «Спартак» огласили стартовые составы на матч полуфинала Олимп — Кубка России.

За «Зенит» выступят Бранислав Иванович, Вильмар Барриос, Малком, Сердар Азмун, Артём Дзюба, Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Вячеслав Караваев и Ярослав Ракицкий.

«Спартак» появится в следующем составе: Алекс Крал, Павел Маслов, Айртон Лукас, Александр Максименко, Илья Гапонов, Зелимхан Бакаев, Александр Соболев, Джордан Ларссон, Наиль Умяров, Самуэль Жиго и Георгий Джикия.

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Ранее бывший вратарь «красно-белых» Алексей Зуев заявил, что петербургский «Зенит» не является фаворитом полуфинального матча Кубка России против московского «Спартака». По его словам, от уровня команд ничего не зависит. Важную роль перед матчем играет концентрация футболистов — кто проявит больше желания, тот и победит.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт в Санкт-Петербурге 19 июля. Игра начнётся в 18:30 по московскому времени. В другом полуфинале подмосковные «Химки», завоевавшие путёвку в Российскую премьер-лигу, но ещё не определившиеся с участием в турнире, в гостях обыграли екатеринбургский «Урал» со счётом — 3:1, писал NEWS.ru.