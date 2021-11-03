«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ: как это было

Встреча «Спартака» с «Локомотивом» на стадионе в Москве вечером 7 ноября закончилась ничьей. Матч в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершился со счётом 1:1. После гола Джирано Керка (23-я минута) последовал точный удар Наиля Умярова от «красно-белых» (64-я). Как всё происходило — в галерее NEWS.ru.