«Спартак» и «Динамо» встретятся в Кубке России 20 февраля

https://static.news.ru/photo/5fc17a9a-6626-11eb-86c4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Принципиальные соперники в первом матче календарного года решат между собой, кто выйдет в четвертьфинал Кубка России. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Дерби примет домашний стадион «бело-голубых». В этот же день свой матч за выход в четвертьфинал Кубка сыграют петербургский «Зенит» и тульский «Арсенал». Игра с участием действующего чемпиона страны начнётся в 17:00 мск. Стартовый свисток в матче «Спартака» и «Динамо» прозвучит в 20:00.

Остальные матчи 1/8 финала Кубка России пройдут в следующем порядке. Московский ЦСКА встретится с командой «СКА-Хабаровск» 21 февраля. В этот же день столичный «Локомотив» сыграет с «Тамбовом», «Краснодар» с «Сочи», а «Ростов» — с «Ахматом».

Указанный этап плей-офф турнира завершится 22 февраля встречами «Уфы» с «Уралом» и «Химок» с «Крыльями Советов».

Как ранее передавал NEWS.ru, в клубе Российской премьер-лиги «Тамбов» из-за долгов осталось только девять футболистов. Остальные игроки ушли, не дождавшись зарплаты.

Как сообщил главный тренер команды Сергей Первушин, до сих пор неизвестно, продолжит клуб своё существование и сможет ли доиграть сезон. Клуб не может привлечь в состав даже футболистов из «молодёжки», так как у большинства из них нет профессиональных контрактов, добавила генеральный директор клуба Ольга Коновалова.